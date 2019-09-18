РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число мигрантов в мире достигло 272 млн человек, - ООН

CA-NEWS (KG) -  Количество международных мигрантов в текущем году достигло 272 млн человек, увеличившись на 51 млн, говорится в сообщении департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

Сейчас мигранты составляют 3,5% от всего мирового населения.

Авторы нового доклада напоминают, что мигранты, в отличие от беженцев, отправляются в другие страны не из-за угрозы преследования или гибели, а для того, чтобы улучшить свою жизнь, найти хорошую работу или получить образование. Мигранты вносят важный вклад в продвижение устойчивого развития, но при этом они сами нуждаются в поддержке и защите.

США, где живут и работают 51 млн иностранцев, остаются самой привлекательной страной для мигрантов. Второе и третье место в этом списке занимают Германия и Саудовская Аравия, принимающие по 19 млн мигрантов. Россия - на четвертом месте: 12 млн международных мигрантов. На пятом месте - Великобритания, где их 10 млн. В Канаде, Франции и Австралии – по восемь млн мигрантов, а в Италии – шесть млн.

Женщины и девочки составляют 48 процентов всех мигрантов, молодежь в возрасте до 20 лет - 14 процентов. 74 процента мигрантов - это люди трудоспособного возраста – от 20 до 64 лет.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Возле правительства Казахстана наблюдается скопление СОБР. Глава МВД дал комментарий
  • В Нур-Султане стартовал Глобальный инновационный саммит-2019
  • В Таджикистане состоялись похороны погибших пограничников в результате инцидента на границе с Кыргызстаном (видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×