В Узбекистане начался суд над чиновником и поджегшим его предпринимателем

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане начался суд над экс-замхокима Яккабагского района и предпринимателем, который его поджег. Предприниматель обвиняется в покушении на умышленное убийство, а бывший заместитель главы района – в нарушении прав частной собственности и превышении должностных полномочий, сообщает togri.uz.



17 сентября начался открытый судебный процесс по рассмотрению уголовного дела в отношении подсудимых Бахриддина Исамова и Мансура Туймаева. Об этом сообщил и.о. руководителя пресс-службы Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Напомним, 20 июля в Кашкадарье предприниматель Бахриддин Исамов облил бензином и поджег заместителя хокима района Мансура Туймаева, чтобы помешать сносу его нового двухэтажного магазина и цеха, построенных в кредит. В результате этого Исамов получил ожоги 35-40% тела.

Исамов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 25,98 (покушение на умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Мансур Туймаев, который намеревался снести магазин предпринимателя, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 192-1 (нарушение права частной собственности) и пунктом «а» части 2 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В ходе суда будут опрошены более 15 потерпевших и более 60 свидетелей. Судебный процесс продолжается и следующее заседание суда уже состоится 25 сентября.