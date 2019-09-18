Глава МИД Северного Кипра вступился за граждан Туркменистана, которым не дают выехать из Ашхабада

CA-NEWS (TM) - Министр иностранных дел Северного Кипра Кудрет Озерсай выразил озабоченность тем, что из Туркменистана не выпускают людей, направляющихся на Кипр. Как отметил министр на своей странице в Facebook, попытки решить вопрос по дипломатическим каналам не увенчались успехом, передают Хроники Туркменистана.



Озерсай написал следующее: «Мы работаем над проблемой, касающейся туркменских граждан, работающих в нашей стране. Они выезжают на родину, чтобы повидаться с родственниками или по иным причинам, однако потом бОльшая часть из них не может выехать назад. Им запрещается покидать Туркменистан. Часто это приводит к разделению семей. Некоторые наши граждане думают, что эти проблемы есть лишь у туркменских граждан, работающих в Турецкой Республике Северного Кипра, но это не так. Туркменские власти создают мигрантам препятствия в свободе передвижения в Турции и в других странах, а также препятствуют переводу денежных средств.

По всей вероятности, запреты на выезд из страны двойным гражданам или гражданам, не достигшим определенного возраста, являются мерами борьбы с сокращением численности населения. Совместно с другими странами мы сейчас ведем переговоры по данной теме с дипломатическими представителями Туркменистана. Но пока результатов нет.

Через неделю в Нью-Йорке состоится заседание Организации Исламского сотрудничества, где мы поднимем этот вопрос перед официальным представителями Туркменистана. Я хотел дать пояснения по данной теме, в связи с часто задаваемыми вопросами со стороны туркменских мигрантов и их работодателей».

Напомним, что с середины июля введен запрет на выезд граждан Туркменистана в Турецкую республику Северного Кипра. По данным ХТ, решение связано с тем, что Туркменистан и Турецкая республика Северного Кипра не согласовали вопрос о старых и новых туркменских паспортах. Старые туркменские паспорта считались бессрочными, но в них было необходимо вклеивать фотографии в 16, 25 и 45 лет. В 2008 году Туркменистан ввел в оборот новые биометрические паспорта. Однако в Северном Кипре старые паспорта считают действующими.

В то же время с прошлого года у въезжающих на Кипр туркменских граждан стали требовать рабочую визу либо направление на учебу. Туркменистан и Турецкая республика Северного Кипра не имеют дипломатических отношений.