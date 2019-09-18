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  18 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министры обороны России и Казахстана обсудили развитие сотрудничества военных ведомств двух стран

CA-NEWS (KZ) -  Министры обороны России и Казахстана 17 сентября обсудили развитие сотрудничества военных ведомств двух стран, сообщает пресс-служба министерств.

В ходе встречи министры обсудили вопросы совместной оперативной и боевой подготовки, совершенствования нормативно-правовой базы и военно-технического сотрудничества.

«Вооруженные силы наших стран связывает не просто дружба, а стратегическое сотрудничество и союзнические отношения», — добавил Министр обороны РФ.

По его словам, эти отношения поддерживаются на всех уровнях — как на двустороннем, так и на уровне форматов ОДКБ, ШОС, СНГ.

«Помимо этого, мы проводим большое количество мероприятий, которые касаются нашей совместной деятельности, в том числе совместные учения. В настоящий момент началось учение «Центр-2019», которое проходит в том числе на полигонах Казахстана», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Кроме того, Министр обороны России отметил успешное участие команды Республики Казахстан в Армейских международных играх.

«Важно, что три конкурса проходили на полигонах Казахстана. Безусловно, ваша команда выступает с каждым годом все успешней и успешней и навыки, которые они приобретают, имеют важно значение», — сказал глава российского военного ведомства.

По словам Сергея Шойгу, также успешно идет сотрудничество двух стран в сфере военного образования.

В рамках официального визита, глава казахстанского ведомства посетил Военный университет министерства обороны Российской Федерации, где ведется подготовка по 20 специальностям и пяти специализациям.

За годы взаимодействия Вооруженные Силы Казахстана и России совместно принимали участие более чем в 60 учениях, в том числе, в рамках ОДКБ, ШОС, и в Армейских международных играх. В эти дни проходят учения «Шығыс-2019», «Центр-2019», в которых участвуют подразделения казахстанской и российской армий, а также совместные учения корабельных сил Каспийской флотилии.

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