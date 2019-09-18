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  18 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Таджикистан провели консультации по вопросам безопасности

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 17 состоялись двусторонние консультации между аппаратом Совета безопасности при президенте Узбекистана и аппаратом Совета безопасности Таджикистана.

Консультации прошли под председательством секретаря Совбезопасности Узбекистана Виктора Махмудова и секретаря Совбезопасности Таджикистана Махмадали Ватанзода, сообщило УзА.

В ходе консультаций рассмотрены вопросы совершенствования практических механизмов сотрудничества в области совместного противодействия экстремистской и террористической деятельности, обеспечения приграничной безопасности и защиты экономических интересов на совместной Государственной границе.

На мероприятии были выработаны совместные инициативы и рекомендации по дальнейшему совершенствованию сотрудничества между Узбекистаном и Таджикистаном в сфере безопасности, подчеркнута важность сохранения набранной интенсивной динамики взаимоотношений и придания им дальнейшего импульса за счет значительного нереализованного потенциала.

По итогам двусторонних консультаций подписаны Меморандум о сотрудничестве между аппаратом Совбезопасности Узбекистана и аппаратом Совбезопасности Таджикистана и протокол, предусматривающий конкретные меры по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества в сфере безопасности.

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