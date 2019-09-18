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  18 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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CPJ призвал освободить узбекского блогера, приговоренного за критику в адрес президента
Предыстория: В Узбекистане блогер, раскритиковавший вручение орденов хокимам-матершинникам, арестован на 10 суток

CA-NEWS (UZ) -  «Комитет по защите журналистов» (Committee to Protect Journalists, CPJ) 16 сентября призвал к немедленному освобождению узбекского блогера, который был приговорен к 10 дням тюремного заключения за критику президента Узбекистана в социальных сетях.

Власти арестовали Нодирбека Хожиматова 12 сентября и впоследствии обвинили его в оскорблении достоинства президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, что является гражданским правонарушением. Наказание за нарушение влечет наложение штрафа в размере до 950 долларов, однако в Гражданском кодексе не предусмотрено никакого тюремного заключения.

Хожиматов опубликовал в Facebook'е открытое письмо на имя президента, в котором содержался призыв к расследованию коррупции в отношении двух местных чиновников. В своем письме он заявил, что хокимы (главы) Андижанской области и Шахриханского района не заслуживают президентских наград, которые были недавно им вручены.

«В последние годы власти Узбекистана предприняли шаги по улучшению ситуации со свободой прессы. Тем не менее заключение в тюрьму блогера Нодирбека Хожиматова сигнализирует о том, что критика по-прежнему является наказуемой, — сказала координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид. — Хожиматов должен быть немедленно освобожден и иметь возможность осуществлять свои конституционные права, не опасаясь расправы».

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