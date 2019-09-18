Международные специалисты согласны с необходимостью страхования климатических рисков в Монголии

CA-NEWS (MNG) - По инициативе Комиссии по финансовому регулированию Монголии 17 и 18 сентября в Улан-Баторе проходит международный диалог и организационная встреча на тему «Страхование от климатических рисков».

Целью конференции является обмен передовым опытом, тематическими исследованиями, уроками и опытом по страхованию от климатических рисков (CRI) между правительством, межправительственными организациями, региональными и международными организациями (особенно в Азии) и группами заинтересованных сторон и организациями.

Представители Швейцарии, Германии, Филиппин, Индонезии, Пакистана, Шри-Ланки и Вьетнама, а также Министерства финансов Монголии, Национального агентства по чрезвычайным ситуациям и страховых компаний собрались для обсуждения четырех областей, нормативно-правовой базы для страхования от климатических рисков, бизнес-модели CRI, страхования на основе технологий и государственно-частного партнерства.

Глава Комиссии по финансовому регулированию М.Өлзийбат отметил отсутствие надлежащих правовых норм по управлению рисками стихийных бедствий в Монголии, и страховые компании не предлагают на рынке страховые продукты по климатическим рискам, так как люди обычно не знают об этом.

Согласно отчету Государственного агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, за последнее десятилетие в Монголии было зарегистрировано 44 177 опасных природных происшествий или катастрофы. Например, экстремально холодная погода Дзуд и снегопад 2009-2010 годов привели к гибели более 10 миллионов животных домашнего скота или 23 процентов от общей численности домашных животных в Монголии, что создает большой риск для жизни скотоводческих общин.

На конференции также были затронуты воздействия изменения климата на традиционную стадную отрасль Монголии. Официальный отчет, представленный на мероприятии, указывает, что средняя температура в Монголии увеличилась на 2,07 градуса в 2013 году по сравнению с 1940 годом, что уже в три раза больше, чем в среднем в мире, а число дней с экстремально жаркими температурами увеличилось на 16 -25 дней в году. Количество видов растений на пастбищах сократилось в 2-3 раза, а урожайность снизилась на 20-30 процентов по всей стране, а 78,2 процента от общего количества пастбищных угодий Монголии испытывают умеренное или худшее опустынивание. Принимая во внимание эти отчеты, официальные лица подчеркнули, что, поскольку страна, в значительной степени зависящая от животноводства и сельского хозяйства, в Монголии существует настоятельная необходимость иметь надлежащую систему страхования рисков.