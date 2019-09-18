Андижанцы, не получившие компенсации за снесенные дома, объявили голодовку у здания райадминистрации (видео)

CA-NEWS (UZ) - Десятки жителей махалли «Ифтихор» в Балыкчинском районе Андижанской области 16 сентября собрались у здания районной администрации, выражая недовольство невыплатой денежной компенсации за снесенные дома. Об этом сообщает centralasian.org.



По словам одной из участниц акции протеста Малохат Исаковой, в марте 2018 года местные власти, пообещав людям выплатить компенсации, снесли в махалле «Ифтихор» 18 домов, но до сих пор не выполнили свое обещание.

– В прошлом году в нашей махалле за один день снесли 18 домов, в том числе и наш дом на 6 сотках земельного участка. На месте снесенных домов построили двухэтажный жилой дом. Оценку снесенных домов не произвели. Власти сказали, что построят многоэтажный дом, куда переселят жильцов снесенных домов, а потом сделали нас должниками на 20 лет. Нам выдали 3-х комнатные квартиры и теперь требуют от нас выплатить за новые квартиры ипотечный кредит на сумму 300 миллионов сумов (31,5 тысячи долларов), – говорит владелица одного из снесенных домов.

По словам другой участницы акции протеста, обман со стороны чиновников окончательно переполнил чашу терпения ​людей.

– Хоким обманул нас, получив от нас согласие на снос домов. В результате, мы с малолетними детьми остались на улице. Если власти не выплатят нам компенсации, то мы будем жить у здания районной администрации, – говорит еще одна участница акции протеста.

Заместитель главы района по вопросам строительства ответил:

– Снесенные дома были в разваливающемся состоянии. Поэтому они были снесены, а на их месте построили современный двухэтажный жилой дом, куда переселили жильцов снесенных домов. Им были выданы льготные кредиты. Сейчас наш руководитель встречается с владельцами снесенных домов, чтобы выслушать их требования и пожелания для принятия соответствующих практических мер.

Однако участники акции протеста не согласны с позицией властей.

– Наши дома действительно были ветхими. Но ведь кроме домов у нас были земельные участки, на которых построили многоэтажный дом. Пусть власти выплатят нам компенсации хотя бы за земельные участки, – сказала владелица одного из снесенных в махалле «Ифтихор» домов Малохат Исакова.

Напомним, что ранее акции протеста против массового сноса домов прошли в Ферганской, Кашкадарьинской и Хорезмской областях Узбекистана. В июле этого года в городе Ургенче Хорезмской области жители снесенных домов перекрыли автомобильную дорогу в знак протеста против невыплаты компенсации за снос домов. Они жаловались, что остались на улице, не получив жилья или денежной компенсации за снесенные дома.