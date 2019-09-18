«Заставили выкопать яму, а потом закопали туда». Подробности уголовного дела о сексуальном рабстве в Костанае

CA-NEWS (KZ) - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам рассматривается дело о сексуальной эксплуатации. Несколько лет молодые девушки, среди которых были и несовершеннолетние находились в рабстве, подвергались пыткам и психологическому давлению, передает alau.kz.

Сотрудниками полиции еще в начале прошлого года во время рейда была выявлена преступная группировка из 5 человек. Несколько лет они удерживали в сексуальном рабстве более 20 девушек в Костанае. Но о деле стало известно только сейчас, поскольку в июле оно поступило на рассмотрение в специализированный межрайонный суд по уголовным делам. Разбирательство проходит в закрытом режиме, и решение будет вынесено в октябре. Но председатель общественного фонда «Дамыту», который занимается реабилитацией людей, ставших жертвами торговцев людьми, рассказала подробности этого дела.

«Большой упор они делали на девушек, у которых были какие-то проблемы в семье — финансовые или же проблемы с родителями. Очень часто девушек приводили на квартиру молодые люди. Они их просто-напросто продавали, оставляли их сутенерам», — рассказала председатель ОФ «Дамыту» Нина Косюк.

Одна из пострадавших сегодня проходит реабилитацию, поэтому имя свое скрывает. Она попала в рабство в 20-летнем возрасте. Девушка жила в одном из сельских районов нашей области, у нее был муж и ребенок. Но после его гибели, она осталась одна с ребенком на руках.

«Я не знала, что делать и приехала в город найти работу. Здесь познакомилась с молодым человеком, он сказал, что поможет с работой. Сказал, что знает людей у которых всегда есть работа для девушек. Я оставила ребенка с родственниками, а сама поехала к этим людям. Как только я зашла в помещение я поняла, где оказалась, но выйти они мне уже не дали», — вспоминает жертва.

Все это время, как рассказывает сама пострадавшая, на нее и других девушек оказывалось психологическое давление. Кого-то шантажировали детьми, угрожали близким. Кроме этого было и физическое насилие, частые избиения, а тех, кто отказывался работать или убегал, даже пытали.

«Однажды я сбежала оттуда. Но когда они меня поймали, вывезли в лес. Был октябрь, они меня заставили копать землю, а когда я все раскопала, мне сказали раздеться. После закопали в эту яму, засыпали землей со снегом. Я не знаю, сколько я там пролежала, сколько прошло времени, прежде чем меня раскопали», — вспоминает жертва.

Нина Косюк рассказала, что по статистике в сексуальное рабство чаще попадают девушки в возрасте от 18 до 25 лет. Обычно это студентки колледжей, или те у кого нет высшего образования, а также те, кто по определенным причинам попал в сложную жизненную ситуацию.

«Сексуальное насилие у нас является в последнее время нормой. Причем никто не спрашивает у девочки, хочет она этим заниматься или не хочет. «Ты работаешь, я тебе за это деньги плачу». Все. И никто из клиентов даже не интересуется, а может быть, она находится в рабстве, может быть, ее заставляют», — добавила Нина Косюк.

В общественном фонде советуют не бояться, писать заявление в полицию, обращаться на республиканский номер «горячей линии» по борьбе с торговлей людьми — 11616. Только за прошлый год в Казахстане было возбуждено 179 дел по статье «организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество», 10 — за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, 14 дел по факту торговли людьми, 5 — за торговлю несовершеннолетними.