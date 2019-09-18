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  18 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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National Geographic и TopGear будут продвигать бренд Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Для продвижения имиджа Узбекистана за рубежом планируется создание уникальных выпусков о стране и их дальнейшая трансляция на телеканале «NationalGeographic», а также в телепередачах «TopGear» и «Вокруг Света». Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по развитию туризма.

С этой целью планируется создать уникальные выпуски передач об Узбекистане для формирования туристического имиджа республики и его популяризации за рубежом.

Ранее сообщалось, что компания BBC Broadcasting House поможет Узбекистану снять несколько документальных фильмов о развитии республики.

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