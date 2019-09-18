National Geographic и TopGear будут продвигать бренд Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Для продвижения имиджа Узбекистана за рубежом планируется создание уникальных выпусков о стране и их дальнейшая трансляция на телеканале «NationalGeographic», а также в телепередачах «TopGear» и «Вокруг Света». Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по развитию туризма.

С этой целью планируется создать уникальные выпуски передач об Узбекистане для формирования туристического имиджа республики и его популяризации за рубежом.

Ранее сообщалось, что компания BBC Broadcasting House поможет Узбекистану снять несколько документальных фильмов о развитии республики.