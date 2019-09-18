National Geographic и TopGear будут продвигать бренд Узбекистана
- Узбекистан, общество
- 14:23, 18 сентября 2019
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- Обновлено: 14:32, 18 сентября 2019
CA-NEWS (UZ) - Для продвижения имиджа Узбекистана за рубежом планируется создание уникальных выпусков о стране и их дальнейшая трансляция на телеканале «NationalGeographic», а также в телепередачах «TopGear» и «Вокруг Света». Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по развитию туризма.
С этой целью планируется создать уникальные выпуски передач об Узбекистане для формирования туристического имиджа республики и его популяризации за рубежом.
Ранее сообщалось, что компания BBC Broadcasting House поможет Узбекистану снять несколько документальных фильмов о развитии республики.