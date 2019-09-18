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  18 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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До конца года в Казахстане откроют движение на 641 км автодорог

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане по итогам года планируется открыть движение на 641 км. Полностью будут завершены участки «Нур-Султан – Павлодар», «Щучинск – Зеренда», «Бейнеу – Акжигит», «Жетибай – Жанаозен», «Таскескен – Бахты», «Темиртау – Караганды», сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Также в рамках продолжения Государственной программы «Нұрлы жол» в период с 2020 по 2026 годы планируется реализация 13 новых проектов протяженностью 7 тысяч километров.

Данные меры позволят в 2025 году довести долю автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 100%.

Стоит подчеркнуть, что финансирование местной сети было увеличено до 200 млрд. тенге. Таким образом, к концу 2025 году в хорошем и удовлетворительном состоянии будут 95% дорог местной сети.

Напомним, протяженность автомобильных дорог общего пользования в Казахстане составляет 95 тысяч километров. Из них республиканская сеть составляет 24,4 тыс. км, местная сеть – 70,6 тыс. км автодорог.

Так, в текущем году была продолжена реализация 24 проектов по строительству и реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения общей протяженностью 4,4 тыс.км. На реализацию данных мер предусмотрено – 213 млрд.тенге.

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