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  18 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Катар обсудили перспективы развития гуманитарных связей

CA-NEWS (TJ) -  17 сентября в Дохе посол Таджикистана в Катаре Хисрав Сохибзода встретился с министром просвещения и высшего образования Катара доктором Мухаммадом ал-Хамади, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы развития гуманитарных связей Таджикистана и Катара и пути практической реализации Межправительственного соглашения о сотрудничестве в области просвещения, высшего образования и научных исследований. В этом контексте стороны отметили необходимость расширения межвузовского взаимодействия, активизации студенческих обменов и стажировок, а также организации взаимных визитов академических кругов двух стран.

Министерство просвещения и высшего образования Катара заявило о своей готовности выделить таджикским студентам стипендии для обучения в государственных высших учебных заведениях этой страны.

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