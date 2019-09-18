Таджикистан и Катар обсудили перспективы развития гуманитарных связей

CA-NEWS (TJ) - 17 сентября в Дохе посол Таджикистана в Катаре Хисрав Сохибзода встретился с министром просвещения и высшего образования Катара доктором Мухаммадом ал-Хамади, сообщает пресс-служба МИД РТ.



В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы развития гуманитарных связей Таджикистана и Катара и пути практической реализации Межправительственного соглашения о сотрудничестве в области просвещения, высшего образования и научных исследований. В этом контексте стороны отметили необходимость расширения межвузовского взаимодействия, активизации студенческих обменов и стажировок, а также организации взаимных визитов академических кругов двух стран.

Министерство просвещения и высшего образования Катара заявило о своей готовности выделить таджикским студентам стипендии для обучения в государственных высших учебных заведениях этой страны.