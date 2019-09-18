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  18 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан в 2020 году начнет поставки в КНР топливных сборок для АЭС

CA-NEWS (KZ) -  16-20 сентября в Вене (Австрия) казахстанская делегация во главе с Министром энергетики РК К. Бозумбаевым принимает участие в 63-й ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает пресс-служба минэнерго РК.

На встрече с председателем Агентства по атомной энергии КНР глава Минэнерго РК К. Бозумбаев отметил, что Китай и Казахстан имеют многолетний опыт сотрудничества в атомной сфере.

По его словам, компании двух стран сотрудничают сегодня в поставках топливных таблеток в КНР и в совместном строительстве в Казахстане завода по производству ядерного топлива для АЭС КНР. Министр энергетики РК К.Бозумбаев поддержал предложение китайской стороны о приобретении экспортных объемов казахстанской продукции для обеспечения потребностей атомной энергетики Китая. Стороны обсудили увеличение поставок урана и начало поставок в следующем году топливных сборок для китайских АЭС предприятиями Казатомпрома. Достигнута договорённость о повышении руководителей совместной рабочей группы до уровня вице-министров.

На полях данного мероприятия министр энергетики РК К. Бозумбаев встретился и с Комиссариатом по атомной энергии Индии. К. Бозумбаев отметил что, учитывая долгосрочное и успешное стратегическое сотрудничество между Казахстаном и Индией в атомной отрасли, казахстанская сторона выражает готовность к подписанию новых контрактов с Департаментом атомной энергии Индии по поставке урана. Стороны договорились об углублении сотрудничества в атомной отрасли.

Кроме этого, К. Бозумбаев встретился с Министром иностранных дел Венгрии. Стороны обсудили деятельность и будущие инвестиционные проекты компании MOL GROUP (венгерская нефтегазовая компания c большей долей участия государства) в Казахстане. За последние 10 лет компания MOL инвестировала в Казахстан более 200 миллионов долларов США, что делает его одним из наиболее важных участников торговых отношений между Казахстаном и Венгрией. Правительство Венгрии поддерживает деятельность компании MOL в Казахстане. Собеседники обсудили дальнейшие возможности сотрудничества между группой MOL и КМГ, а также правительствами двух стран.

Министр энергетики РК К. Бозумбаев также встретился с представителями Государственной корпорации «Росатом». Стороны обсудили исполнение соглашения ВОУ-НОУ (ГК «Росатом»), а также полученные результаты от принятых мер по снижению добычи урана в РК в 2018-2020 годах, что положительно повлияло на цену урана на рынке. Сегодня Казатомпром вышел с инициативой по сохранению в 2021 г. 20% снижения добычи всеми СП в Казахстане.

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