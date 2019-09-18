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  18 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане на полигоне “Гурумсарай” начались международные военные учения

CA-NEWS (UZ) -  Совместные военные учения Таджикистана и Узбекистана, которые стартовали 17 сентября на полигоне "Гурумсарай" в Намангане, пройдут в рамках международных стратегических командно-штабных учений «Центр – 2019».

По данным Минобороны, 16 сентября состоялась торжественная встреча военнослужащих Таджикистана.

Более 200 солдат, военных самолетов и вертолетов примут участие в учениях в "Гурумсарае". На полигоне пройдут практические действия по уничтожению условных террористических группировок.

Кроме того, учения «Центр – 2019» пройдут с 16 сентября по 21 сентября в Оренбурге, Дагестане, Астрахани, Челябинске, Кемерово и Алтае. В них примут участие 128 000 военнослужащих, 20 000 транспортных средств, около 600 самолетов и вертолетов и 15 военных кораблей.

В учениях примут участие военные контингенты из 8 стран - России, Казахстана, Китая, Пакистана, Индии, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Группа из ста солдат из Узбекистана прибыла на полигон “Донгуз”, расположенный в Оренбургской области 7 сентября.

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