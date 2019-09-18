В Узбекистане намерены ввести налог на дорогие автомобили и дома

CA-NEWS (UZ) - Налог роскошь в Узбекистане — покупку автомобилей дороже $20 тысяч, дорогих домов, и деятельность ресторанов и баров обложат новым налогом, сообщили местные СМИ.

Проект постановления президента Узбекистана, опубликованный на площадке обсуждения законодательных актов, предусматривает специальный сбор с покупателей дорогих машин и недвижимости, который будет направлен на финансирование фонда по лечению больных раком и заболеваниями крови.

Специальным сбором будет облагаться покупка машин, производства GM Uzbekistan (UzAuto Motors), стоимостью свыше $20 тысяч и недвижимости общей площадью свыше 200 кв. метров. квартир и 500 кв. метров для частных домов.

Инициаторами данного предложения выступил Антимонопольный комитет и «волонтерские группы».