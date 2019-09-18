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  18 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Талисманом Олимпиады-2022 в Пекине стала панда

CA-NEWS (CA) -  17 сентября были представлены талисманы Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине 2022 года, передает NHK.

Маскотов представили на стадионе Пекина, который будет использоваться для соревнований по хоккею в ходе Игр 2022 года. Мероприятие посетили президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах и лидеры Коммунистической партии Китая.

Талисманом Олимпийских игр стала Бин Дунь Дунь - гигантская панда, символ Китая, а талисманом Паралимпиады - Шуэй Рон Рон, существо в форме красного фонарика, китайского новогоднего украшения.

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