Массовый наезд на людей в Алматы: арестован второй подозреваемый

CA-NEWS (KZ) - В Алматы арестовали второго подозреваемого в массовом наезде на людей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Санкцию на арест подозреваемому 1995 года рождения заочно выдали 16 сентября, так как он находился в розыске. Суд постановил арестовать его на два месяца на время следствия. 18 сентября суд признал санкцию обоснованной. Таким образом, мужчина будет под арестом до 16 ноября. Далее санкцию продлят, либо дело передадут в суд.

Ранее в Сети появилось видео с массовым наездом на людей. В результате происшествия трое мужчин попали в больницу. Пострадавшие заявили, что впервые видели в ту ночь лихачей и стали жертвами обстоятельств.