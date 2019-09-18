В Узбекистане с 1 декабря регистрацию мобильных телефонов по IMEI сделают платной

CA-NEWS (UZ) - Постановлением правительства Узбекистана утверждено Положение о порядке регистрации мобильных устройств, используемых, ввозимых и производимых для реализации или личного пользования на территории Узбекистана.

Как сообщает Минюст, согласно документу, регистрация мобильных устройств осуществляется до 1 ноября 2019 года – в автоматическом режиме путем их подключения (активизации) к сетям операторов мобильной связи, на бесплатной основе.

С 1 ноября 2019 года регистрация будет производиться путем обращения к системе регистрации мобильных устройств по международным уникальным идентификационным кодам, на бесплатной основе, а с 1 декабря 2019 года на платной основе.

Регистрация мобильных устройств осуществляется по обращению к оператору системы или регистратору системы.