Военные США подтвердили подлинность видео с НЛО

CA-NEWS (CA) - Представитель Военно-морского флота США впервые подтвердил, что видеозапись неопознанного летающего объекта, сделанная в 2015 году одним из пилотов, является подлинной. Он также уточнил, что в Пентагоне до сих пор не могут определить природу запечатленного на кадрах явления, передает BBC.



Об этом сообщают и ведущие мировые СМИ со ссылкой на сайт The Black Vault, посвященный рассекреченным документам американской администрации.

Речь идет о видео под кодовым названием GO FAST, опубликованном группой исследователей To The Stars Academy of Arts & Science и газетой New York Times. Помимо него, существуют еще две похожие видеозаписи, якобы рассекреченные Пентагоном в августе 2017 года.

"ВМФ характеризует объекты, запечатленные на этих видеозаписях, как неопознанные воздушные явления", - заявил изданию Джозеф Грэдишер, пресс-секретарь главы разведки ВМФ США Мэттью Кохлера.

"Мы используем термин "неопознанное воздушное явление", поскольку это базовое описание зрительных контактов/наблюдений неавторизованных/неопознанных летательных аппаратов/объектов, зафиксированных при входе/работе в воздушном пространстве различных военных полигонов, находящихся под контролем армии", - уточнил Грэдишер.

Это слова совершенно не означают, что на опубликованных кадрах изображена летающая тарелка или любое другое воздушное судно внеземного происхождения - или даже что ВМФ считает объект таковым.

Это лишь признание того, что силы ВМФ США не смогли идентифицировать запечатленное воздушное явление, и оно попало в категорию неопознанных.

Поймать быстро движущийся объект и зафиксировать на нем камеру удается лишь с третьей попытки. После чего мы слышим разговор между пилотами.

- Воу! Поймал!

- Что это за хрень?!

- Вау! Парень, что это такое? Ты посмотри, как оно летит!

Откуда это видео

Видеозапись GO FAST была сделана палубным истребителем-бомбардировщиком F/A-18 Super Hornet, оснащенным мультисенсорной электрооптической прицельной системой AN/ASQ- 228, в состав которой входит несколько камер, дальномер и лазерный трекер.

Снимать камера может как в обычном видимом диапазоне, так и в средней инфракрасной области спектра - в высоком разрешении. На опубликованном видео запись идет в инфракрасном режиме.

*Подробное описание показателей приборов прицельной гондолы: расстояние до объекта (справа посередине) - 4,1 морских мили, это около 7,5 км

Активисты To The Stars Academy обращают внимание на то, что у неопознанного объекта нет шлейфа выходящих газов и нельзя разглядеть крыльев - хотя на таком расстоянии они должны быть видны, даже если это была крылатая ракета.

Точные дата и место съемки, а также другая дополнительная информация были удалены источником, предоставившим все три видеозаписи - в To The Stars Academy настаивают, что это был Пентагон.

Однако пресс-секретарь главы разведки ВМФ опроверг эту информацию и завил, что на самом деле ни одна из трех видеозаписей не была рассекречена и не предназначалась для публичного просмотра.

Ранее представители американского военного ведомства уже делали аналогичные заявления.

Несколько месяцев назад в ответ на запрос The Black Vault пресс-секретарь Пентагона Сьюзан Гох заявила: "Министерство обороны никогда не обнародовало эти видеозаписи, и они по-прежнему засекречены".

Активисты To The Stars Academy не стали комментировать или опровергать официальную позицию министерства.