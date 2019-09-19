Мигрант из Узбекистана нанял адвоката и начал борьбу с полицией Петербурга

CA-NEWS (UZ) - 29-летний Аброр из города Ферганы был привлечен к административной ответственности в Петербурге, несмотря на то, что все его документы были в порядке. Мигранта один день содержали в холодной камере. Аброр нанял адвоката за 30000 рублей ($470) и обратился в Следственный комитет с жалобой на полицию, сообщает centralasian.org.



Аброр работает в Санкт-Петербурге уже несколько лет. Он был задержан полицией 11 сентября. Полиция попросила документы у мигранта, работавшего в одном из ресторанов города.

- Я работаю курьером. Когда я оставил еду, которую заказали и сел в машину, ко мне подошла полиция и попросила документы. "Где ты живешь?", - спросили меня. Я забыл место жительства, потому что я недавно зарегистрировался. Они вывернули мне руки и отвели в отделение полиции.

Аброр был оштрафован полицией за то, что «не проживал на месте регистрации».

По словам Аброра, что большинство других мигрантов, которых привели с ним в отделение полиции, были оштрафованы на 5000 рублей ($80), несмотря на наличие у них документов.

«Полиция сказала: «Ты должен ходить там, где зарегистрирован». Еще 10-15 узбеков были доставлены в ведомство по тому же обвинению и также оштрафованы.

По словам пострадавшего, его содержали в полицейском участке в течение 24 часов и заставляли подписывать документы, представленные полицией.

Один из сотрудников полиции в частном интервью с ним пытался объяснить их незаконные действия, «приказом сверху».

- Как вы знаете, мы, узбеки, боимся, и если мы будем говорить, они могут и избить. Я видел, что такое давление оказывалось только к узбекам. Они сняли с меня ремень и шнурки от обуви и держали вместе с остальными восемью узбеками держали в холодной, маленькой и обосанной камере. Когда я спросил: «Почему вы нас мучаете?», полицейский сказал: «Это политика! Вас приезжает всё больше и больше - вас стало много. Пришёл приказ сверху, снизить ваше количество», - рассказал Аброр.

В конце-концов без переводчика и без копии протокола, полиция заставила его подписать документы и выпустила из отделения.

Аброр утверждает, что полиция, таким образом, реализует «план» пополнения бюджета, в основном за счет трудовых мигрантов из Центральной Азии.

В полицейском участке №23, где под предлогом регистрации проходило задержание мигрантов, в том числе и Аброра, прокомментировали ситуацию. «К нам приводят тех, у кого нет документов. Полиция не имеет права приводить тех, у кого они есть», - сказал дежурный отделения, добавив, что ему ничего не известно об деле Аброра.

По словам адвоката из Петербурга Николая Новикова, в действиях полицейских, которые задержали и оштрафовали Аброра, есть признаки преступления. "Мы подготовили жалобу в полицию и Следственный комитет. Наша жалоба была основана на том факте, что сотрудники полиции «вышли за пределы полномочий». Мы требуем начать расследование и возбудить уголовное дело против полиции по статьям 285-286. Наша жалоба была зарегистрирована в полицейском участке, но пока мы не получили ответа", - сказал адвокат.

По словам Новикова, он будет ждать ответ лично от начальника 23-го отдела полиции Сергея Колонистова еще неделю и подаст жалобу в вышестоящие органы, если расследование не будет начато.

Согласно исследованию, проведенному негосударственной организацией "Левада-центр", в последнее время в российском обществе усилились негативные настроения по отношению к трудовым мигрантам.

Недавний опрос, проведенный центром социальных исследований, показал, что 72 процента поддерживают сокращение числа рабочих-мигрантов, приезжающих в Россию. Два года назад число россиян, выступавших против мигрантов, составляло 58%.

Эксперты "Левада-центра" говорят, что межэтнические и миграционные проблемы приобретают все большее значение в российском обществе, которое испытывает экономические трудности.