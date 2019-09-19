Глава Союза предпринимателей Туркменистана предложил Кыргызстану торговать в манатах и сомах

CA-NEWS (TM) - Глава Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) Александр Дадаев на заседании межправительственной туркмено-кыргызской комиссии по сотрудничеству предложил Кыргызстану отказаться от взаиморасчетов в долларах, передает centralasian.org.



Выступая на заседании в Бишкеке 16 сентября, Дадаев предложил осуществлять расчеты в туркменских манатах и кыргызских сомах в соотношении 50 на 50. Глава СППТ подчеркнул, что его страна переходит к рыночным отношениям. «Если частный бизнес до 2008 года был 1%, то сегодня — 64%. Это все благодаря политике нашего президента», — заявил Дадаев.

В отличие от Кыргызстана, где национальная валюта сом свободно конвертируется, в Туркменистане курс национального маната строго регулируется государством. Официальный курс доллара США в Туркменистане с 2015 года остается на отметке 3,5 маната за доллар, по которому невозможно произвести конвертацию как физическим лицам, так и предпринимателям, для которых существует схема ограниченной конвертации. Так частные предприниматели могут конвертировать только до 2 процентов средств имеющихся на их банковских счетах. Но и эта схема, которой могут воспользоваться только члены СППТ, по последним сообщениям, уже несколько месяцев не работает.

С тех пор, как в 2015 году была прекращена свободная конвертация туркменского маната, в Туркменистане активизировался чёрный рынок обмена валюты, где 1 доллар США стоит более 18 манатов, то есть более чем в 5 раз дороже официального курса. Таким образом, для Кыргызстана такой взаиморасчёт был бы весьма невыгодным.

Александр Дадаев считается одним из приближенных лиц президента Гурбангулы Бердымухамедова. Без членства в СППТ в Туркменистане практически невозможно вести бизнес. При этом членство в союзе не означает, что бизнесмен не будет подвергаться притеснениям.