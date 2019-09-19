Ерлан Кошанов возглавил Администрацию президента Казахстана (биография)

CA-NEWS (KZ) - 18 сентября президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Кошанова Е.Ж. руководителем Администрации президента Республики Казахстан.

"Назначить Кошанова Ерлана Жакановича Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Карагандинской области", - говорится в тексте указа.

Биография:

Ерлан Жаканович Кошанов родился 14 августа 1962 года в селе Аксу-Аюлы Шетского района Джезказганской области (ныне район входит в состав Карагандинской области).

Согласно данным online.zakon.kz:

· Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984)

Инженер-механик

· Высшая коммерческая школа при Академии внешней торговли СССР (1991)

· Казахская государственная академия управления (1999)

Экономист

Трудовой стаж:

· Слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО «Джезказганцветмет» (1986-1988);

· Инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988-1990);

· Ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990-1995);

· Представитель Правительства Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (02.1999-06.2003);

· Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (10.2001-06.2003);

· Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (06.2003-02.2006);

· Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (02.2006-03.2007);

· Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра - представитель Правительства в Мажилисе, Парламенте (2007-02.2012);

· Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (02.02.2012-03.2017);

· Аким Карагандинской области (14.03.2017, полномочия продлены с 17.06.2019)

Прочие должности:

· Член совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (08.2004);

· Председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Астана» (11.2005);

· Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017)

Выборные должности, депутатство:

· Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (01.1996-02.1999);

· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (07.12.2011);

· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр Отан» (с 03.02.2016)

Партийная принадлежность:

· Секретарь Жезказганского обкома Демократической партии Казахстана (1995-1996);

· Член политсовета партии «Нур Отан» (03.1999-06.2000);

· Председатель Карагандинского областного филиала партии «Нур Отан» (с 04.2017)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Ордена «Парасат» (2013), «Құрмет» (2007)

· Медали

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Служба в Советской Армии