Ерлан Кошанов возглавил Администрацию президента Казахстана (биография)

CA-NEWS (KZ) - 18 сентября президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Кошанова Е.Ж. руководителем Администрации президента Республики Казахстан.
"Назначить Кошанова Ерлана Жакановича Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Карагандинской области", - говорится в тексте указа.
Биография:
Ерлан Жаканович Кошанов родился 14 августа 1962 года в селе Аксу-Аюлы Шетского района Джезказганской области (ныне район входит в состав Карагандинской области).
Согласно данным online.zakon.kz:Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984)
Инженер-механик
· Высшая коммерческая школа при Академии внешней торговли СССР (1991)
· Казахская государственная академия управления (1999)
Экономист
Трудовой стаж:
· Слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО «Джезказганцветмет» (1986-1988);
· Инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988-1990);
· Ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990-1995);
· Представитель Правительства Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (02.1999-06.2003);
· Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (10.2001-06.2003);
· Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (06.2003-02.2006);
· Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (02.2006-03.2007);
· Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра - представитель Правительства в Мажилисе, Парламенте (2007-02.2012);
· Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (02.02.2012-03.2017);
· Аким Карагандинской области (14.03.2017, полномочия продлены с 17.06.2019)
Прочие должности:
· Член совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (08.2004);
· Председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Астана» (11.2005);
· Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017)
Выборные должности, депутатство:
· Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (01.1996-02.1999);
· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (07.12.2011);
· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр Отан» (с 03.02.2016)
Партийная принадлежность:
· Секретарь Жезказганского обкома Демократической партии Казахстана (1995-1996);
· Член политсовета партии «Нур Отан» (03.1999-06.2000);
· Председатель Карагандинского областного филиала партии «Нур Отан» (с 04.2017)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Ордена «Парасат» (2013), «Құрмет» (2007)
· Медали
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:
· Служба в Советской Армии