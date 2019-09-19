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  19 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана провёл ряд кадровых назначений
Токаев Касым-Жомарт Кемелевич
Токаев Касым-Жомарт Кемелевич

CA-NEWS (KZ) -  18 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд назначений.

Указом главы государства Скляр Роман Васильевич назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан. Он освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития, сообщает пресс-служба Акорды.

Указом главы государства Атамкулов Бейбут Бакирович назначен министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Он освобожден от должности министра иностранных дел.

Указом президента РК Тлеуберди Мухтар Бескенулы назначен министром иностранных дел Республики Казахстан. Он был первым заместителем министра иностранных дел.

Указом главы государства Кошанов Ерлан Жаканович назначен руководителем Администрации президента.

Глава государства назначил Кушербаева Крымбека Елеуовича Государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности Руководителя Администрации президента.

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