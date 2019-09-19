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  19 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Монголии выделило землю для строительства ГЭС за счет льготного кредита от Китая
проект ГЭС «Эрдэнэбурэн»
проект ГЭС «Эрдэнэбурэн»

CA-NEWS (MNG) -  Кабмин правительства Монголии принял решение выделить в общей сложности 28 тыс. гектаров земли в сомонах Эрдэнэбурэн и Мянгад аймака Ховд, сомон Баяннуур аймака Баян-Өлгий и сомон Өмнөговь аймака Увс для строительства гидроэлектростанции «Эрдэнэбурэн».

Главным планом правительства является строительство Эрдэнэбурэнской ГЭС в течение четырех лет с общим объемом инвестиций 288 миллионов долларов США. Почти 90 процентов финансирования будет получено за счет льготного кредита правительства Китая в размере $1 млрд.

Когда Эрдэнэбурэнская гидроэлектростанция вступит в строй, она станет надежным и дешевым источником энергии для западных районов Монголии.

Ожидается, что установка мощностью 100 МВт будет производить 300 миллионов кВт / ч электроэнергии в год.

В настоящее время 75 процентов всей потребности в электроэнергии в западных частях Монголии обеспечивается за счет импорта из России и Китая.

Аймаки Баян-Өлгий, Увс, Ховд западного региона получают элетроэнергию из России по высокой цене. Внутренним источником электроэнергии является ГЭС Дургун. С 2008 года данные аймаки получают государственную дотацию на сумму 62 миллиарда тугриков. Создание внутреннего источника электроэнергии в данном регионе позволит местным жителям наладить и расширить производство и обслуживание. Поэтому Правительство признало возможным строительство ГЭС Эрдэнэбурэн в ущелье Шижигт на территории сомона Эрдэнэбурэн.

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