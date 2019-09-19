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  19 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане монеты и банкноты старого образца выводятся из обращения

CA-NEWS (UZ) -  Минюст Узбекистана зарегистрировал постановление о порядке отзыва из обращения монет и банкнот номиналом 25 сумов и ниже.

Согласно документу, с 1 марта 2020 из обращения выведут монеты достоинством 1, 3, 5, 10, 20, 50 тийинов, 1, 5, 10, 25 сумов; банкноты старого образца номиналом 1, 3, 5, 10, 25 сумов.

Эти монеты и банкноты, без отказа, ограничений, оплаты или взимания платы за посредничество обмениваются до 1 марта 2020 года расчетными кассовыми центрами, коммерческими банками и их филиалами. А с 1 марта 2020 года по 1 января 2021 года только расчетными кассовыми центрами. Монетами этих образцов можно оплатить коммунальные или другие разовые платежи, отметили в Минюсте.

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