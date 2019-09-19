В Ташкенте фирма “Human" обманула 700 человек, пообещав им работу за границей

CA-NEWS (UZ) - 18 сентября Минтруда Узбекистана объявило, что временно приостановило лицензию ООО “Human xususiy bandlik agentligi” ("Частное агентство по трудоустройству Human"), в котором пообещав людям отправить на работу в Германию и Чехию, собрали деньги и не вернули.

Как сообщается в Телеграм-канале Минтруда, получено множество жалоб от недовольных граждан в отношении “Human xususiy bandlik agentligi” о том, что агентство не вернуло денег, которые собрало с них, пообещав отправить людей на работу в Германию и Чехию.

В связи с этим, на основании пунктов 45 и 46 «Положения о порядке лицензирования деятельности по трудоустройству лиц, ищущих работу за пределами Республики» за № 725, утвержденного Кабинетом Министров от 12 сентября 2018 года "решение приостановить действие лицензии частного агентства по трудоустройству "Human xususiy bandlik agentligi" на 10 рабочих дней", говорится в официальном сообщении.

Министерство выставило агентству требование вернуть средства гражданам в течение 10-дневного периода. В противном случае будет рассмотрен вопрос о прекращении лицензии.

Минтруда призвало узбекистанцев проявлять осторожность при заключении договоров с частными агентствами занятости, изучить их условия договора.

Агентство "Human" в Ташкенте пообещало выплатить деньги, полученные от 700 работников, которых не смогли отправить в Германию и Чехию ещё в понедельник, 16 сентября. Однако руководство Агентства не выполнило свои обещания ни в понедельник, ни во вторник, после чего около 70 граждан 17 сентября пришли в главный офис Кабинета министров, чтобы выразить свое недовольство.

Недовольных граждан приняли в Яккасарайском районном управлении внутренних дел, Управления по гражданским вопросам Кабинета министров и Министерства труда, и пообещали положительное решение их проблемы.

В комментарии работников агентства говорится, что Чехия и Германия не дали трудовые визы, что привело к срыву сотен контрактов, заключённых с соискателями из Узбекистана.

197 узбекистанцев, приехавших из разных частей Узбекистана c желанием уехать на работу в Германию, выплатили агентству по 35 миллионов сумов ($3700) каждый.

Это не единичный случай, когда граждане попадаются на обещания фирм-посредников. Одна из таких фирм в Ташкента обманула пять граждан, которые приехали на работу из Узбекистана в Болгарию и оказались на улицу. Все они заплатили фирме по 1000 долларов за "услуги". Частное агентство по трудоустройству Work In World отправило их в Болгарию с обещанием месячной зарплаты в 800 евро, трудовым договором минимум на год, бесплатным жильем и питанием.