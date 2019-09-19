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  19 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане дольщикам вместо квартир продали «воздух», - застройщик

CA-NEWS (KZ) -  Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов встретился с жителями проблемных объектов, сообщает столичный сайт акимата.

Так, в ЖК «Тельман» (жилой массив Тельмана) количество дольщиков составляет 50 человек. Сейчас ведутся работы по проектно-сметной документации и переводу котельной с угля на дизельное топливо – необходимо завершить работы до начала отопительного сезона.

В ЖК «Алтын Булак» квартиры выкупили 385 человек. Сейчас идет работа по проектно-сметной документации дома. Для того, чтобы приступить к строительным работам, необходимо проработать ПСД с госэкспертизой. Со стороны акимата оказывается максимальное содействие.

«Как только будут документы, сразу на территории начнут работать строители. Но это сложный процесс. Так как на бумаге мы должны будем воздух, который вам продали, переделать в квартиры, а именно нарисовать схемы планировок квартир с размерами и расположением комнат, построить общую картинку, как строить, и как работать», - сказал застройщик.

Всего в столице 51 проблемный объект (76 домов). До конца текущего года в эксплуатацию сдадут 10 жилых комплексов.

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