Какие книги читает президент Казахстана?

CA-NEWS (KZ) - Сегодня на столе у президента Казахстана такие книги, как "Индустрии будущего" Алека Росса, 21 Lessons for the 21 Century Юваля Ноя Харари, "Құтты білік" Жусупа Баласагуни, The Future is Asian Парага Ханны. Он также осваивает большой объем газетной продукции, читает журналы Time, Economist, а также Le Monde и "Жэньминь жибао" (в электронном виде). Об этом Tengrinews.kz рассказал пресс-секретарь президента Берик Уали.

"Вы знаете, недавно президент принял участие в челлендже, посвященном предстоящему юбилею великого Абая. Я знаю, что глава государства готовился к этому событию, перечитал книгу Абая "Хикмет кітабы". Что касается мировой классики, то ее он знает, можно сказать, в деталях, особенно русскую литературу, которую не случайно называют классической", - поделился Берик Уали.

Пресс-секретарь отметил, что в последнее время у Касым-Жомарта Кемелевича остается не так много времени для знакомства с книгами.

"Тем не менее он старается уделять время и политической литературе, и художественным произведениям, и новым научным изданиям. Насколько мне известно, привычка президента - читать несколько книг одновременно, а не одну за другой".

Отметим, что сегодня исполняется 100 дней со дня президентства Касым-Жомарта Токаева.