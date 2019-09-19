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  19 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спецдокладчик ООН оценит независимость судей и прокуроров Узбекистана
Диего Гарсия-Саян
Диего Гарсия-Саян

CA-NEWS (UZ) -  Специальный докладчик ООН по вопросу независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян посетит Узбекистан с 19 по 25 сентября с официальным визитом, сообщили в представительстве ООН в Ташкенте.

Официальный визит состоится с целью оценки мер, принятых правительством Узбекистана для обеспечения независимости судей и прокуроров, а также свободного осуществления юридической профессии.

«Во время моего визита я намерен наладить конструктивный диалог с Правительством по вопросам судебных реформ, с тем чтобы оценить на сколько они соответствуют международным стандартам в области прав человека, таким как независимость судебной власти и принцип разделения властей», - сказал Гарсия-Саян.

«В рамках системы правосудия судьи, прокуроры и адвокаты должны иметь возможность свободно выполнять свою профессиональную деятельность и должны быть защищены нормами законодательства и на практике от любой угрозы, вмешательства или давления при исполнении своих обязанностей».

«Я также намерен рассмотреть действующие правовые гарантии для обеспечения независимости деятельности адвокатов и, в частности, независимости Палат адвокатов от Правительства и других исполнительных органов», - сказал Гарсия-Саян, который уже посвятил тематический отчет важной роли, которую ассоциации адвокатов играют в обеспечении и защите независимости и неприкосновенности адвокатуры и ее членов.

В ходе визита эксперт ООН планирует встретиться с представителями исполнительной и законодательной власти, а также с судьями, прокурорами и адвокатами. Он также встретится с представителями гражданского общества, учеными, агентствами ООН, донорами и дипломатическим сообществом.

Специальный докладчик представит свой полный доклад с выводами и рекомендациями Совету по правам человека в Женеве в июне 2020 годарекомендациями Совету по правам человека в Женеве в июне 2020 года.

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