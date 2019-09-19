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  19 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Фонд ОПЕК подписали финансовое соглашение стоимостью $10 млн

CA-NEWS (TJ) -  Правительство Таджикистана и Фонд ОПЕК подписали финансовое соглашение по реализации проекта «Улучшение управления водными ресурсами в Хатлонской области».

Как сообщили «Авеста» в министерстве финансов республики, глава Минфина Таджикистана Файзиддин Кахорзода и гендиректор Фонда ОПЕК Абдулхамид Алхалифа накануне в городе Вена подписали финансовое соглашение, стоимостью $10 млн.

По данным источника, размер кредитного финансирования проекта «Улучшение управления водными ресурсами в Хатлонской области» составляет $53,5 млн.

Порядка $15 млн. из указанной суммы выделить Исламский банк развития (ИБР), $25 млн. – это средства Саудовского Фонда Развития, $10 млн. – Фонд ОПЕК и вклад правительство Таджикистана в проекте составит $3,5 млн.

Цель проекта – улучшение управления водными ресурсами с учетом климатических изменений, а также содействие росту производства сельхозпродукции и увеличению доходов фермеров и их доступа к водоснабжению

Срок реализация проекта шесть лет – 2025 года.

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