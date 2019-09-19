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  19 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане к своим обязанностям приступил новый посол Казахстана

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял посла Казахстана Еркебулана Сапиева, сообщили местные СМИ.

На встрече подчёркивалось, что соседние страны являются важными стратегическими партнёрами. В качестве примеров эффективного взаимодействия были названы реализованные крупные инфраструктурные проекты. В частности, подчёркивалось значение железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран.

В ряду перспективных направлений партнёрства собеседники определили торгово-экономическую сферу, транспортно-коммуникационный сектор, энергетику.

Отметим, что Ашхабад и Нур-Султан обсуждают развитие договорно-правовой базы, сотрудничество в газовой сфере, в области сельского хозяйства, транспорта, окружающей среды и рыбного хозяйства и в разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых.

Кроме того, Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. CNPC закупает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.

Кроме того, в декабре 2014 года был завершен проект по строительству железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По предварительным расчетам, годовой объем перевозок в итоге может составить 10-12 миллионов тонн грузов.

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