В список исчезнувших в тюрьмах Туркменистана добавили новые имена

CA-NEWS (TM) - Кампания «Покажите их живыми!» опубликовала обновленный список осужденных, исчезнувших в туркменских тюрьмах, сообщили "Хроники Туркменистана".



Судьба нескольких жертв насильственных исчезновений стала известна, и их имена были удалены из доклада, однако при этом эксперты обнаружили такое же количество новых случаев. Сейчас в перечне числятся данные о 121 человеке, судьба которых остается неизвестной.

Как сообщают правозащитники, новая версия списка дополнена именами Кемала Сапарова и Какаджана Хальбаева – туркменских студентов, обучавшихся в Санкт-Петербурге и осужденных в 2018 году вскоре после возвращения в Туркменистан на каникулы. Также включено имя Султана Бебитова, осужденного в 2013 году по делу группы Бахрома Сапарова.

Два человека Сайран Мамедов, осужденный в 2004 году за помощь родственникам «ноябристов» в бегстве из страны и Ильхам Бектемиров были освобождены. Активист Гулгельды Аннаниязов отбыл 11-летний срок заключения и был переведен из колонии в поселок Карабогаз, где будет находиться под контролем местных властей в течение следующих пяти лет.

Участники кампании «Покажите их живыми» призывают международное сообщество оказать давление на Туркменистан. Сроки заключения нескольких осужденных, о судьбе которых ничего неизвестно, истекают в ближайшее время и активисты опасаются, что их снова осудят по сфабрикованным обвинениям.

В списке находятся точно подтвержденные случаи насильственных исчезновений, однако таких может быть намного больше, «некоторые из заключенных содержатся без какой-либо связи с родными с 2002 года», заключили правозащитники.