Тело погибшего гражданина Таджикистана нашли на территории Афганистана

CA-NEWS (TJ) - Тело гражданина Таджикистана, погибшего вследствие падения его грузового автомобиля в горную реку на границе с Афганистаном, по прошествии двух дней переговоров с афганской стороной, было передано для погребения родным.

Тело второго гражданина Таджикистана, погибшего в этой катастрофе, остается ненайденным.

56-летний Нозимшо Худойдодов, который упал в реку Пяндж в ночь с 9 на 10 сентября, считался без вести пропавшим. Поиски родных в бурных водах приграничной с Афганистаном зоне, не дали результатов. Позже выяснилось, что тело мужчины было найдено спустя пять дней после авиакатастрофы на противоположной стороне таджикского района Хамадони – на территории провинции Тахор в Афганистане. Провинция Тахор последние пять лет периодически переходит под контроль воюющих с правительственными войсками в Афганистане группировкой Талибан.

Мухбиршо Худойдодов, сын скончавшегося жителя Ванджского района Таджикистана, рассказал Радио Озоди, что 16 сентября в результате переговоров таджикских правоохранителей с афганской стороной, тело отца было переправлено двумя жителями Афганистана через реку. По его словам, «тело отца переправили на таджикскую территории по реке, погрузив на баллон. Они передали нам тело и, ни сказав ни слово, вернулись назад».

В представительстве Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне по району Хамадони, граничащего с Афганистаном, подтвердили Радио Озоди, что действительно, тело погибшего в автокатастрофе гражданина Таджикистана, было передано родным афганской стороной. В погранслужбе Таджикистана не пожелали комментировать эту информацию.

В официальном сообщении МВД Таджикистана сообщили, что Нозимшо Худойдодов не смог справиться с управлением автомобиля марки «Чакман» и упал в реку. В ведомстве сообщили, что авария произошла 9 сентября, примерно в 22 часа местного времени. Грузовик, направлявшийся по трассе “Душанбе-Куляб-Калаихумб-Хорог”, съехал в реку. Инцидент произошел на территории сел Зигар-Яхчисор Дарвазского района. Поиски второго погибшего в инциденте пассажира 19-летнего Хушбахта Бачабекова продолжаются.

Нозимшо Худойдодов и Хушбахт Бачабеков, жители Ванджского района, по словам родных, в тот день возвращались домой после того, как доставили уголь в местный кирпичный завод.

Нозимшо Худойдодов был отцом шести детей. Его тело предали земле в Душанбе 16 сентября.

Смерти на дорогах и автомобильные аварии последние два года стали одной из тревожных тенденций в Таджикистане. По официальной информации, за два последних года в авариях погибло более 700 человек, а более 2 тысяч получили увечья. Главной причиной роста числа автомобильных аварий считается пренебрежение правилами дорожного движения.