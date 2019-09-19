В Узбекистане парень сделал Ferrari из Lacetti
- Узбекистан, общество
- 12:55, 19 сентября 2019
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CA-NEWS (UZ) - В узбекском сегменте соцсетей появились фото, на которых видно, как из автомобиля Lacetti переделали Ferrari.
Как сообщают местные СМИ, в социальных сетях пользователи рассказали о молодом мастере, который переделал свой Chevrolet Lacetti в автомобиль премиум-класса Ferrari.
В комментариях пользователи восхитились работе мастера и пошутили, что парню нужно возглавить отечественный автопром.
Напомним, ранее сообщалось, что в Самарканде двое друзей с нуля собирают Lamborghini Aventador под заказ.