В Узбекистане парень сделал Ferrari из Lacetti

CA-NEWS (UZ) - В узбекском сегменте соцсетей появились фото, на которых видно, как из автомобиля Lacetti переделали Ferrari.

Как сообщают местные СМИ, в социальных сетях пользователи рассказали о молодом мастере, который переделал свой Chevrolet Lacetti в автомобиль премиум-класса Ferrari.

В комментариях пользователи восхитились работе мастера и пошутили, что парню нужно возглавить отечественный автопром.

Напомним, ранее сообщалось, что в Самарканде двое друзей с нуля собирают Lamborghini Aventador под заказ.