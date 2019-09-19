Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России

CA-NEWS (KZ) - Казахстанские пограничники обнаружили гранату РГД-5 во время осмотра салона автобуса Оренбург – Актобе и задержали ее владельца, сообщает пресс-служба пограничной службы комитета национальной безопасности страны.

"Прошлой ночью пограничным нарядом отделения погранконтроля "Жайсан авто" Актюбинского погранотряда при осуществлении пограничного контроля в салоне рейсового автобуса сообщением "Оренбург – Актобе" с использованием служебной собаки и специальных технических средств обнаружена граната "РГД-5", - говорится в сообщении пограничной службы.

На место инцидента в срочном порядке были вызваны сотрудники полиции Мартукского района, сапёры спецподразделения «Арлан» МВД РК, которые обезвредили найденное взрывчатое вещество.

Пограничникам удалось установить и задержать хозяина гранаты - пассажира данного автобуса гражданина РК 1984 г.р. Неоспоримым доказательством прослужило обнаруженное в мобильном телефоне задержанного гражданина фото данной гранаты.

