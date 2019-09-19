РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстанец пытался провезти на родину гранату в автобусе из России

CA-NEWS (KZ) -  Казахстанские пограничники обнаружили гранату РГД-5 во время осмотра салона автобуса Оренбург – Актобе и задержали ее владельца, сообщает пресс-служба пограничной службы комитета национальной безопасности страны.

"Прошлой ночью пограничным нарядом отделения погранконтроля "Жайсан авто" Актюбинского погранотряда при осуществлении пограничного контроля в салоне рейсового автобуса сообщением "Оренбург – Актобе" с использованием служебной собаки и специальных технических средств обнаружена граната "РГД-5", - говорится в сообщении пограничной службы.

На место инцидента в срочном порядке были вызваны сотрудники полиции Мартукского района, сапёры спецподразделения «Арлан» МВД РК, которые обезвредили найденное взрывчатое вещество.

Пограничникам удалось установить и задержать хозяина гранаты - пассажира данного автобуса гражданина РК 1984 г.р. Неоспоримым доказательством прослужило обнаруженное в мобильном телефоне задержанного гражданина фото данной гранаты.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • National Geographic и TopGear будут продвигать бренд Узбекистана
  • Талисманом Олимпиады-2022 в Пекине стала панда
  • Глава МИД Северного Кипра вступился за граждан Туркменистана, которым не дают выехать из Ашхабада
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×