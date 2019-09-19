Около 30 мирных жителей погибли при авиаударе на востоке Афганистана, - СМИ

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CA-NEWS (CA) - Около 30 местных жителей погибли, еще 45 ранены в результате авиаудара, проведенного вечером 18 сентября в одном из районов афганской провинции Нангарха, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на провинциальный совет.

19 сентября на юге Афганистана взорвалась машина у здания национального директората безопасности (NDS). 7 человек погибли, еще 85 ранены.

Ответственность за взрыв взяла на себя радикальная группировка "Талибан".

17 сентября в Афганистане прогремел взрыв во время выступления президента Ашрафа Гани. Жертвами стали 48 человек, 80 пострадали. Ответственность за данный взрыв взяла на себя группировка Талибан, угрожавшая сорвать президентские выборы в стране намеченные на 28 сентября.



