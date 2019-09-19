РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте 19 сентября проезд в метро сделали бесплатным

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 19 сентября пройдет День бесплатного проезда в метро.

Проезд пассажиров в «подземке» организован с целью популяризации использования метро, сообщила столичная администрация.

«В этот день переходы на станциях превратятся в площадку для выступлений музыкантов, актеров и других развлекательных программ», – говорится в сообщении пресс-службы.

Организаторы акции надеются, что жители столицы, оставившие в этот день автомобили и решившим добраться до работы на метро, смогут оценить экономичность и быстроту данного вида транспорта.

Общая продолжительность Ташкентского метрополитена составляет более 37 километров, действует 29 станций. Ежедневный пассажиропоток составляет 200 тысяч человек. По мнению специалистов, данный показатель является очень низким в сравнении с другими столицами мира.

Напомним, что Ташкентское метро - первое в Центральной Азии. Строительство Ташкентского метрополитена началось в 1968—1970 годах, и первая линия (получившая позже название Чиланзарская) длиной 12,2 км с 9 станциями была запущена в 1977 году.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • ВВП Таджикистана вырос на 7,4% и превысил $4,6 млрд
  • Министры обороны России и Казахстана обсудили развитие сотрудничества военных ведомств двух стран
  • В Узбекистане начался суд над чиновником и поджегшим его предпринимателем
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×