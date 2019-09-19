В Ташкенте 19 сентября проезд в метро сделали бесплатным

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 19 сентября пройдет День бесплатного проезда в метро.

Проезд пассажиров в «подземке» организован с целью популяризации использования метро, сообщила столичная администрация.

«В этот день переходы на станциях превратятся в площадку для выступлений музыкантов, актеров и других развлекательных программ», – говорится в сообщении пресс-службы.

Организаторы акции надеются, что жители столицы, оставившие в этот день автомобили и решившим добраться до работы на метро, смогут оценить экономичность и быстроту данного вида транспорта.

Общая продолжительность Ташкентского метрополитена составляет более 37 километров, действует 29 станций. Ежедневный пассажиропоток составляет 200 тысяч человек. По мнению специалистов, данный показатель является очень низким в сравнении с другими столицами мира.

Напомним, что Ташкентское метро - первое в Центральной Азии. Строительство Ташкентского метрополитена началось в 1968—1970 годах, и первая линия (получившая позже название Чиланзарская) длиной 12,2 км с 9 станциями была запущена в 1977 году.