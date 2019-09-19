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  19 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана принял спецдокладчика ООН по вопросу о независимости судей

CA-NEWS (UZ) -  19 сентября 2019 года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию ООН во главе со Специальным докладчиком по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саяном.

В ходе беседы обсуждены приоритетные направления взаимодействия Узбекистана с ООН и её структурами, сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в развитии конструктивного сотрудничества соответствующих министерств и ведомств Узбекистана с Советом по правам человека и Управлением верховного комиссара ООН по правам человека.

Отмечалось, что в настоящее время в Узбекистане создана устойчивая политическая система, отвечающая критериям демократии, в обществе утверждается уважение к принципам верховенства закона и правам человека. Неукоснительно исполняются международные обязательства по защите прав человека, в частности ведется работа по дальнейшей имплементации процедуры «Хабеас корпус», направленной на усиление судебного контроля при проведении следствия.

Стороны подтвердили готовность к продолжению диалога в контексте выдвижения кандидатуры Узбекистана в члены Совета ООН по правам человека на 2021-2023 годы.

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