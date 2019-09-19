Информационный центр NASA планируют открыть в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Центрально-азиатский региональный информационный центр NASA планируют открыть в Казахстане. Об этом стало известно на первой международной конференции: «Наблюдение за изменениями земли и водно-энергетическая и продовольственная безопасность и устойчивое развитие в Центральной Азии и Кавказе», которая проходит в эти дни в столице Казахстана, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.



Цель конференции - обмен передовым опытом по использованию результатов космической деятельности для решения практических задач отраслей экономики.

«Созданная Казахстаном космическая группировка позволила самостоятельно проводить космический мониторинг в отраслях экономики на специализированных геосервисах для государственных и местных исполнительных органов. В свою очередь космический мониторинг дает возможность независимо и оперативно получать доступ к данным ДЗЗ для решения задач в области сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, экологии и природопользования, землепользования, геодезии, картографии, обороны, национальной безопасности и других», – отметил в своей приветственной речи вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Марат Нургужин.

Обсуждали участники конференции и современную космическую инфраструктуру нашей страны, высоко оценив казахстанский прорыв в разработке отечественных образцов космической техники и технологий. Отдельное внимание было уделено и системе дистанционного зондирования Земли, которая представлена двумя оптическими аппаратами (среднего и высокого пространственного разрешений), наземного комплекса управления космическими аппаратами и наземного целевого комплекса для приема и обработки данных с космических аппаратов. Для еще более качественного проведения анализа данных ДЗЗ и решении прикладных задач, ученые NASA предложили продолжить эту работу совместно.

Крис Джастис (Chris Justice), руководитель программы GEOGLAM NASA, высоко оценивший работу казахстанских специалистов по ДЗЗ, считает необходимым включить результаты космического мониторинга Казахстана в глобальный мониторинг Земли. «Наша встреча сосредоточена на вопросе создания центрально-азиатской сети обмена данными и опытом по реализации международных программ, с участием организаций и университетов. Одним из решений станет открытие в Казахстане центрально - азиатского регионального информационного центра NASA», - отметил ученый.

По итогам конференции планируется принятие Дорожной карты, которая будет направлена на трансферт технологий и дальнейших работ с NASA, а также на достижение отечественной отрасли уровня ведущих космических агентств.