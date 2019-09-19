Германский банк развития выделит Таджикистану около 10 млн евро на сельское хозяйство
- Таджикистан, экономика
- 14:22, 19 сентября 2019
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CA-NEWS (TJ) - Германский банк развития выделит Таджикистану около 10 млн. евро на реализацию сельскохозяйственного проекта.
Как сообщали «Авеста» в министерстве экономического развития и торговли РТ, финансовое соглашение по указанному проекту накануне подписали глава министр экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода и глава офиса Германского банка развития в РТ Андреас Шнайдер.
По данным источника, сумма финансирования составит 9,6 млн. евро и проект направлен на развитие сельскохозяйственного сектора.
Данный финансовый проект подписан на основе ранее подписанного соглашения между правительствами Германии и Таджикистана о финансовом сотрудничестве.