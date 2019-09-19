В Самарканде два нелегальных золотоискателей погибли при обвале в шахте

CA-NEWS (UZ) - Двое золотоискателей, проводивших самовольные раскопки в шахте по добыче золота, находящейся в государственном резерве на горной территории «Каракутан» Пахтачинского района Самаркандской области, погибли при обвале в шахте.

Как рассказал один из жителей Пахтачинского района, близко знакомый с нелегальными золотоискателями, троих нелегальных золотоискателей придавило камнем во время раскопки золоторудных камней, передает centralasian.

– Инцидент произошел на шахте под названием «Куш уйи» на шахте рудника «Каракутан». Парней придавило камнем, когда они самовольно разбивали рудные массы перфоратором. Люди пришли на помощь, вытащили их на поверхность. Потом поняли, что двое из них мертвы, еще один в тяжелом состоянии госпитализирован в районную больницу, – сказал собеседник.

Генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила информацию о гибели двух нелегальных золотоискателей при обвале в шахте по добыче золота. «17 сентября примерно в 18:30 трое граждан проводили самовольные раскопки в шахте по добыче золота, находящейся в государственном резерве на горной территории «Каракутан» Пахтачинского района», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По словам собеседника из Пахтачинского района, при обвале в шахте погибли парни в возрасте 27 и 30 лет. "У обоих есть семьи. У одного погибшего парня есть один ребенок, у второго – двое. Еще один наш друг, находящийся сейчас в больнице, тоже семейный. Они занимались нелегальными раскопками из-за безработицы, чтобы прокормить свои семьи", – говорит собеседник.

Рудник «Каракутан» относится к Навоийскому горно-металлургическому комбинату. Ранее из шахт рудника извлекали золотоносную руду. В настоящее время эксплуатация этих шахт приостановлена, проход в них закрыт.

Однако, как говорит один из самаркандских золотоискателей, нелегальные раскопки в шахте по добыче золота проводятся без соблюдения правил по технике безопасности.

– Раскопками в шахте по добыче золота занимаются безработные жители Пахтачинского района. Почти в каждом доме в Пахтачинском районе имеются дробилки для золоторудных камней. Правоохранительные органы и руководство комбината закрывает на все глаза, чтобы позволить людям зарабатывать на жизнь, – говорит один из самаркандских золотоискателей.

По словам жителя Пахтачинского района Акбара, 70 процентов безработных жителей района занимаются нелегальной добычей золота.

Для осуществления такой деятельности предоставляются участки недр, в том числе россыпные месторождения золота, размеры которых не превышают 1 гектара. Лицензия для осуществления такой деятельности выдается Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам.