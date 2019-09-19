Девочки из Бухары несколько лет терпела побои и пытки мачехи и отца

CA-NEWS (UZ) - Девочка по имени Шукрона из Бухары была спасена от домашнего насилия. После смерти матери отец и мачеха регулярно избивали девочку и наносили ей телесные увечья. Девочка голодала, каждый день побиралась у соседей и просила у них хлеб, сообщается в группе "Не Молчи.уз" в Facebook.



Кроме того, девочка систематически подвергалась психологическому прессингу, отец постоянно пытался нанести ей телесные повреждения разной тяжести дабы она получила инвалидность и получала пособие. Он даже привлекал саму девочку травмировать свое тело. Соседи постоянно находили ее у канала, который протекал мимо их дома. Как говорила сама Шукрона, отец приказывал ей броситься в канал. Находясь под психологическим давлением, девочка словно «зомби» выполняла все его требования.

Как сообщает пресс-служба Комитета женщин, от регулярных побоев у девочки возникло недержание мочи. Судьба Шукроны не волновала ни соседей, ни родственников. Из-за агрессии и злости Дилмурода (отца девочки) никто не хотел идти против него. Поэтому все закрывали глаза на насилие, которое совершалось в отношении девочки изо дня в день.

Тревогу забила специалистка Схода граждан махалли “Махаллакози” Шафирканского района по работе с женщинами и укреплению духовно-нравственных ценностей в семьях Халима Халимова. Она приложила все усилия дабы вызволить девочку из этого ада. Несмотря на угрозы Д.Шодиева Х.Халимова положительно разрешила эту ситуацию при помощи областного комитета женщин и Шафирканского районного комитета женщин.

После регулярных осмотров и полученных процедур сегодня Шукрона чувствует себя намного лучше.

Согласно приговору суда, вынесенному 12 августа, Шукрона была помещена в Дом Милосердия № 32 в городе Бухара. Кроме того, в ее пользу взысканы алименты (пенсия) в размере, установленном статьей 99 Семейного кодекса.

В отношении мачехи девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, то есть причинение умышленного средней тяжести телесного повреждения.