В Нур-Султан приехали представители туристической индустрии из 60 стран мира

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане проходит международная туристская выставка PATA Travel Mart. Право проведения выставки столица выиграла в конкуренции с крупнейшими городами Азии. За последние 68 лет мероприятие впервые проходит за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона. Участие в выставке принимают более 1000 представителей туристической индустрии из 60 стран мира, сообщает столичный сайт акимата.

Ответственный секретарь министерства культуры и спорта Б.Темирболат отметил, что Казахстан установил безвизовый режим с 63 странами, с каждым годом увеличивается количество авиарейсов, соединяющих страну с мировыми столицами.

В своем выступлении аким столицы А.Кульгинов подчеркнул, что определены три основных направления развития туристической отрасли в столице.Первое – событийный туризм: за последнее время в столице провели чемпионат мира по хоккею с шайбой, первый в Центральной Азии фестиваль Comic Con 2019, IRON MAN 70.3, чемпионат мира по борьбе. Второе направление – медицинский туризм. Из 7 организаций, аккредитованных JCI, 6 находятся в столице. Третье направление – столица - конгрессно-выставочный центр Евразии. Ежегодно проводится более 70 мероприятий, практически четверть – деловые.

«Глава государства Касым Жомарт Кемелович в ходе поездки в Жезказганско-Улытауский регион отметил, что необходимо уделять особое внимание туризму как основной отрасли нашей экономики. За последние 10 лет число туристов, посетивших наш город и количество гостиниц увеличилось более чем в 2 раза. В этом году Нур-Султан впервые вошел в рейтинг 200 глобальных туристических дестинаций компании Master Card. Это нас радует. Для дальнейшего развития данного вида отрасли по поручению Главы государства планируется открыть международный университет туризма», - сказал А.Кульгинов.

По словам председателя ассоциации РАТА К.Боттрилла , за два дня в столице с представителями мирового бизнес сообщества пройдут 10 тыс встреч.

«Казахстан 9-я по величине страна в мире. Здесь необыкновенная природа, созданы все условия для создания и ведения бизнеса. Основная цель подобных встреч это продвижение отечественных и зарубежных туроператоров, укрепление сотрудничества», - отметил К.Боттрилл.

Выставка проходит в ВЦ «Корме» с 18-20 сентября.