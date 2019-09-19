Делегация Монголии участвует в Азиатско-Тихоокеанском форуме по упрощению процедур торговли

CA-NEWS (MNG) - Делегация Монголии во главе с заместителем директора Департамента внешней торговли и экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Монголии Т.Батцэцэг участвует в Азиатско-Тихоокеанском форуме по упрощению процедур торговли (APTFF), проходящем 17-20 сентября в Нью-Дели, Индия, передает Montsame.



В форуме, организуемом при поддержке Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Азиатским банком развития и Правительством Индии принимают участие представители 35 стран и международных организаций.

Делегация Монголии приняла участие в секционных обсуждениях по следующим темам - осуществление Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли, значение Генерального соглашения о трансграничной безбумажной торговле в Азиатско-тихоокеанском регионе и укрепление государственно-частного партнерства в реализации Соглашения об упрощении процедур торговли и ознакомила участников с правительственными мерами и планами на будущее.