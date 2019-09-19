В Туркменистане из-за отсутствия сырья сотрудники Ахалского маслозавода отправлены в отпуск без содержания

CA-NEWS (TM) - Большинство работников Ахалского маслозавода с середины августа находятся в отпуске без содержания. На завод не поступает сырье – хлопковые семена, в связи с чем неоплачиваемый отпуск сотрудников продлен до середины октября.

Как сообщают «Хроники Туркменистана», чтобы полностью не останавливать работу предприятия, часть работников задействована в процессе дополнительной очистки и фасовки хлопкового масла, произведенного на заводе в Байрамали. В продажу это масло поступает под маркой «Ахал».

Качество хлопкового масла «Ак памык», производимого на заводе в Байрамали, довольно низкое. Из-за отсутствия необходимых компонентов, например, пищевого газа, масло не очищают до необходимой кондиции. Оно получается темного цвета, обладает неприятным запахом и низкими вкусовыми качествами. Однако из-за отсутствия альтернативы, прежде всего ценовой, масло покупают по цене 20 манатов за бутылку объемом в 5 литров.

Напомним, что официально хлопкоуборочная кампания началась 11 сентября в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах, и 18 сентября – в Дашогузском. В этом году в стране должны заготовить 1 миллион 50 тысяч тонн хлопка. В 2020 году план увеличат до 1 миллиона 250 тысяч тонн.

По данным издания, в 2018 году в Туркменистане собрали в два раза меньше хлопка, чем это требуется по плану.