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  19 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане проходят Дни культуры Татарстана

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане 18-19 сентября проходят Дни культуры Татарстана. В мероприятиях принимает участие заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Накануне в Ташкенте прошла встреча с татарами, проживающими в Узбекистане, после чего, в Государственном академическом большом театре Узбекистана имени А.Навои прошел концерт мастеров искусств Татарстана.

В Узбекистане в рамках Дней культуры Татарстана открыты: выставка шамаилей Музея исламской культуры музея-заповедника «Казанский Кремль»; выставка «Современный Татарстан» Елабужского государственного музея-заповедника; выставка народных художественных промыслов Татарстана.

Кроме того, в конце сентября в Узбекистан с гастролями приедет труппа Буинского государственного татарского театра сатиры. Актеры покажут свои лучшие спектакли в городах Ташкент, Самарканд, Навои и Джизак. Постановки будут идти на татарском и русском языках. В Казани, тем временем, со 2 по 6 октября будут организованы «Дни узбекского кино». Фильмы можно будет посмотреть в кинотеатре «Мир».

В сентябре прошлого года в Татарстане прошли Дни культуры Республики Узбекистан.

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