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  19 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана встретился с послом Азербайджана

CA-NEWS (TJ) -  19 сентября первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Хусрав Нозири принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Азербайджан Хасана Мамадзада, сообщает пресс-служба МИД РТ.

На встрече были обсуждены текущие вопросы двусторонних таджикско-азербайджанских отношений в различных сферах, а также ход подготовки к очередному заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое планируется провести в следующем месяце в Душанбе.

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