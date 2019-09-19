Первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана встретился с послом Азербайджана
- Таджикистан, политика
- 16:19, 19 сентября 2019
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CA-NEWS (TJ) - 19 сентября первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Хусрав Нозири принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Азербайджан Хасана Мамадзада, сообщает пресс-служба МИД РТ.
На встрече были обсуждены текущие вопросы двусторонних таджикско-азербайджанских отношений в различных сферах, а также ход подготовки к очередному заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое планируется провести в следующем месяце в Душанбе.