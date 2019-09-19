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  19 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Монголии поддержало реализацию четырех проектов с привлечением кредита ЕБРР

CA-NEWS (MNG) -  На своем очередном заседании 18 сентября правительство Монголии обсудил ряд вопросов, передает Montsame

-Кабинет министров поддержал реализацию четырех проектов с привлечением кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму до 300 млн. долларов США. В частности, это проекты по расширению автодороги Улаанбаатар-Дархан на две полосы, созданию инфраструктуры для проекта "Кожевенный комплекс Дархана", прокладке воздушной линии электропередачи протяженностью 230 км в направлении Чор-Сайншанд и проект прокладки теплосети Улаанбаатара.

-Проект новой редакции закона “О защите прав потребителей” будет передано на рассмотрение в парламент. В законопроекте отражены права потребителей и обязанности производителей, продавцов и исполнителей, полномочия общественных организаций, органов местного самоуправления и неправительственных организаций по защите прав потребителей, а также исключение дублирования обязанностей и контрольных функций государственных учреждений.

-Кабинет министров поддержал проект межправительственного соглашения между Монголией и Украиной о взаимном освобождении от визовых требований. Подписание этого документа предоставляет владельцам всех видов паспортов обеих стран возможность находится без визы в течение 90 дней на территории Монголии и Беларуси.

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