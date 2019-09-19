В Узбекистане проверят условия для сборщиков хлопка

CA-NEWS (UZ) - В нынешнем году в Узбекистане запланировано проведение Национального мониторинга по созданию условий для сборщиков хлопка, недопущению детского и принудительного труда в хлопкоуборочном сезоне. Мероприятие продлится с 25 сентября по 31 октября, сообщили в ходе брифинга, прошедшего 18 сентября в Федерации профсоюзов Узбекистана.

Данный мониторинг будет проведен совместно с Национальной комиссией по противодействию торговле людьми и принудительному труду, отметила пресс-служба федерации.

К мониторингу будут привлечены специалисты отраслевых и территориальных профсоюзов, Комитета женщин, Торгово-промышленной палаты, Союза молодёжи, ННО, также местные правозащитники. Кроме того ожидается участие представителей ряда международных профцентров, в том числе из США и Европы.

Основная цель проведения мониторинга – оценка создания условий для сборщиков хлопка, осуществление общественного контроля по недопущению к сбору хлопка лиц, не достигших 18 лет, учеников и студентов, работников бюджетных организаций, также принятие мер по предотвращению на месте выявленных нарушений.

Федерация профсоюзов оснастит руководителей мониторинговых групп подключенными к интернету планшетами, также им будет оказана организационно-техническая помощь.

Если в ходе изучения будет выявлено нарушение, то сразу же будет составлен Акт об этом, который незамедлительно передаётся в инспекции и правоохранительные органы для принятия мер в отношении виновных лиц.

В течение хлопкоуборочного сезона будет действовать Механизм обратной связи (МОС) Федерации профсоюзов Узбекистана, направленный на предотвращение нарушений трудовых прав работников. Механизм обратной связи осуществляется посредством “Телефона доверия” по номеру 1092, интернет сайта kasaba.uz и телеграм бота @kasaba_bot, отметили в пресс-службе.

В ходе Национального мониторинга будет соблюден принцип конфиденциальности в отношении результатов изучения, а итоги мониторинга будут объявлены на круглом столе, который состоится совместно с Международной организацией труда в декабре нынешнего года.