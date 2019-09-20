Узбекистан сократил добычу нефти и производство бензина

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CA-NEWS (UZ) - Производство бензина в Узбекистане в текущем году снизилось на 11,1% по сравнению с прошлым годом.

По данным Госкомстата республики, в январе-августе прошлого года было произведено 764,1 тысяч тонн бензина, тогда как за восемь месяцев текущего года этот показатель составил 679,5 тысяч тонн.

Комитет сообщил в феврале, что производство бензина в январе этого года сократилось на 31,8 процента по сравнению с январем 2018 года.

Производство дизельного топлива также сократилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 701 200 тонн.

В январе-августе 2018 года добыча нефти составила почти 500 000 тонн, а в этом году - 467 200 тонн, что на 6,5% меньше.